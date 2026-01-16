«TROPPO VANDALISMI E FURTI» LA MACROAREA CONA CHIEDE INTERVENTI



Cresce la preoccupazione tra i residenti della Macroarea 6, che comprende i quartieri di Cona, Fonte Baiano e Piano Solare, dove – secondo quanto segnalato dal Coordinamento e dal portavoce dell’area Rodolfo Fedele – si stanno verificando con frequenza atti vandalici e furti nelle abitazioni.

Una situazione definita ormai “insostenibile” da molti cittadini, che denunciano un clima di insicurezza diffuso e chiedono interventi rapidi e concreti.

«Purtroppo in questo quartiere – spiega Fedele, in qualità di portavoce della Macroarea 6 insieme al Coordinamento – si verificano spesso atti vandalici e furti. I cittadini residenti sono stanchi di vivere questa situazione e chiedono maggiore tutela».

Da qui l’appello alle istituzioni. Da una parte la richiesta alle forze dell’ordine di potenziare la presenza sul territorio attraverso maggiori controlli, dall’altra un invito diretto all’amministrazione comunale affinché venga attivato un piano di prevenzione con strumenti di sorveglianza.

In particolare, il portavoce sollecita l’installazione di telecamere di videosorveglianza nei punti cruciali, soprattutto nelle aree dove la scarsa illuminazione favorirebbe episodi di microcriminalità: «Chiedo che vengano installate telecamere nei punti più sensibili, in particolare dove vi è poca illuminazione, per tutelare i residenti».

La Macroarea 6 e il Coordinamento ribadiscono come la sicurezza non possa essere un tema secondario, ma una priorità da affrontare con urgenza: un territorio più controllato e meglio illuminato, sottolineano, rappresenterebbe non solo una risposta ai reati, ma anche un segnale di attenzione verso chi vive quotidianamente nei quartieri interessati.

Ora i residenti si aspettano risposte e azioni concrete: l’obiettivo è fermare l’escalation di episodi che, oltre ai danni materiali, stanno alimentando paura e tensione sociale.