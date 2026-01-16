VIDEO/ PISTA DI GHIACCIO SMONTATA, MA IL GHIACCIO RESTA IN PIAZZA PROGRESSO: PROTESTE A SAN NICOLÒ

La pista di pattinaggio va via, ma il ghiaccio resta. È quanto sta accadendo in piazza Progresso a San Nicolò dove dopo la rimozione della struttura rimangono ancora lastre e residui ghiacciati a terra, con l’area che risulta bagnata e scivolosa. Una situazione che sta facendo discutere e che ha già provocato le prime lamentele da parte dei cittadini. In molti segnalano il rischio di cadute, soprattutto nelle ore più fredde, quando l’acqua si raffredda e la superficie diventa ancora più insidiosa. «Si scivola facilmente e non è sicuro – raccontano alcuni residenti –. In piazza passano famiglie, anziani e bambini: bisognerebbe intervenire subito». Oltre al pericolo per i pedoni, a preoccupare è anche lo stato generale dell’area: l’acqua lasciata dal ghiaccio che si scioglie avrebbe trasformato una parte della piazza in una sorta di “zona umida”, con pozzanghere diffuse e sporco trascinato dal passaggio. I cittadini chiedono ora un intervento tempestivo per ripulire l’area e ripristinare le normali condizioni di sicurezza, evitando che la piazza resti in queste condizioni ancora a lungo.