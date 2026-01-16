ALLARME AL CIMITERO DI POGGIO MORELLO: INTERVIENE I VIGILI DEL FUOCO, AREA TRANSENNATA

Alcuni cittadini della località Poggio Morello, nel Comune di Sant’Omero, hanno segnalato al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Teramo che qualcosa non andava all’interno del Cimitero comunale. A seguito della chiamata e del sopralluogo effettuato sul posto, i Vigili del Fuoco hanno provveduto a transennare la zona interessata per ragioni di sicurezza, delimitando l’area per impedire l’accesso e prevenire eventuali rischi per i visitatori. Terminati gli accertamenti, i pompieri hanno poi trasmesso la segnalazione per competenza al sindaco, che dovrà ora attivare le procedure necessarie per la salvaguardia e la tutela dei cittadini, valutando gli interventi da mettere in campo. Resta alta l’attenzione, mentre si attende l’avvio degli adempimenti di competenza comunale per ripristinare condizioni di piena sicurezza all’interno del cimitero.