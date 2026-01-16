È AUGUSTO VALCHERA IL NUOVO PRESIDENTE DEI COMMERCIALISTI, BATTUTO DODO DI SABATINO

È Augusto Valchera il nuovo presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Teramo, che si è imposto con 352 voti contro i 296 di Alfonso Di Sabatino Martina. Ad affiancare il neopresidente, un consiglio composto da Ada Pechini, Lucia Zazzetta, Lucia Recchioni, Massimo Settembrini, Lorenzo De Luca, Bianca Barlafante, Massimo Felicioni, Massimo Ianni, Alfonso Di Sabatino Martina e Livia Mirenda. Rinnovato anche il Collegio dei Revisori, che sarà formato da Paolo Chiaffarelli, Giulia Gasparroni, Federico Tachini, Biagio Rignanese e Cinzia Cianchini, chiamati a garantire il controllo e la correttezza della gestione amministrativa dell’Ordine.

Per quanto riguarda il Comitato Pari Opportunità, risultano elette Marina Di Cristofaro, Filomena Di Filippo e Flora Gabriella Puglielli, che avranno il compito di promuovere i principi di equità, inclusione e pari rappresentanza all’interno della professione.

Con la proclamazione degli eletti si apre ora una nuova fase per l’Ordine, chiamato ad affrontare le sfide della professione in un contesto economico e normativo in continua evoluzione, rafforzando il dialogo con gli iscritti e il ruolo dei commercialisti nel territorio.