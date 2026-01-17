VA ALL'ASTA UNA PALESTRA AL CENTRO DI TERAMO



Va all’asta tra quarantasette giorni una palestra nel cuore della città. Con procedura senza incamnto, infatti, il Tribunale di Teramo ha messo in vendita i diritti pari alla piena proprietà di un locale ad uso sportivo, situato in Circonvallazione Ragusa 49, a Teramo, all’interno di un edificio condominiale. L’immobile si sviluppa per circa 275 metri quadrati ed è collocato al secondo piano sottostrada. La procedura di vendita è fissata senza incanto, con modalità asincrona telematica (per tutti i dettagli, o per prenotare una visita, consultare il sito fallimentiaste.it). Attenzione però alla disponibilità: il locale risulta attualmente affittato a terzi, ovvero ad un’affermata scuola di danza è del tutto estranea alle vicende che hanno portato il bene al pignoramento prima e poi all’asta, e che ha un regolare contratto, opponibile alla procedura perché trascritto prima del pignoramento, che scadrà il 17 giugno 2030. Il prezzo base è di 165.000 euro, mentre l’offerta minima è fissata a 123.750 euro. Il rialzo minimo previsto è di 2.500 euro.