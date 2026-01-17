NASCE PREMATURA AL SESTO MESE, LE SALVANO LA VISTA CON UN'OPERAZIONE MAI ESEGUITA PRIMA





Per la prima volta in Abruzzo, all'ospedale di Pescara, è stato eseguito un trattamento intravitreale con farmaci anti-Vegf su una neonata estremamente prematura, nata alla 24ma settimana di gestazione con un peso di 610 grammi, affetta da una forma severa di retinopatia del prematuro (Rop), una patologia oculare che colpisce i neonati pretermine ed è caratterizzata da una crescita anomala dei vasi sanguigni della retina e che, in assenza di un intervento tempestivo, può evolvere verso esiti gravi, fino alla compromissione permanente della vista. La piccola paziente è stata presa in carico dalla Terapia Intensiva Neonatale ed inserita in un percorso assistenziale multidisciplinare che ha coinvolto la Uoc di Oculistica, l'Oftalmologia Pediatrica e l'Anestesia del Blocco Operatorio. A seguito della valutazione clinica condivisa tra le équipe, si è deciso di procedere al trattamento con farmaci anti-Vegf, oggi considerato uno degli approcci più accreditati per le forme avanzate di Rop. L'intervento è stato eseguito all'interno dell'azienda, consentendo di evitare il trasferimento della neonata in strutture extra-regionali». I controlli successivi hanno confermato una totale regressione della malattia. La bambina è a casa in buone condizioni. «Questa esperienza - afferma il dg della Asl, Vero Michitelli - dimostra quanto sia importante investire nelle strutture, nelle professionalità e nel lavoro di squadra».