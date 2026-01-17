IL COMUNE SI RIPRENDE UN'EDICOLA E LA TRASFORMA IN PUNTO TURISTICO

È rientrata nella disponibilità del Comune di Pineto l’edicola di Villa Filiani, che sarà riqualificata e trasformata in punto di informazione e accoglienza turistica e in officina culturale comunale. Un nuovo spazio culturale e informativo a servizio di cittadini e visitatori, pensato per valorizzare la città e promuovere il territorio. L’intervento sarà reso possibile grazie a due finanziamenti ci circa 50 mila euro, ottenuti dall’Ente per rinnovare gli ambienti e acquistare libri e riviste. All’interno della struttura, infatti, saranno realizzate sezioni tematiche, con particolare attenzione alla storia locale, alla cultura, all’ambiente e al turismo. Il recupero dell’edicola di Villa Filiani si inserisce nel più ampio percorso di valorizzazione del territorio e degli spazi pubblici comunali, con l’obiettivo di restituire alla comunità luoghi funzionali, accessibili e dedicati alla promozione culturale e turistica.

“La restituzione dell’edicola che si trova nei pressi di Villa Filiani alla disponibilità comunale - dichiara l’Assessora all’edilizia pubblica del Comune di Pineto, Jessica Martella - rappresenta un passo importante nella valorizzazione dei luoghi culturali della città. L’edicolante ha cessato la propria attività e si è dunque deciso di valorizzare quello spazio a beneficio della comunità. La trasformazione in officina culturale e punto di informazione turistica consentirà di offrire un servizio utile e qualificato, capace di unire promozione del territorio e accesso alla conoscenza, arricchendo l’offerta culturale rivolta a cittadini e visitatori”.