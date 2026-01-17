12ENNE AGGREDITO PRIMA DI ENTRARE A SCUOLA: UN COETANEO LO PICCHIA E UN TERZO RAGAZZO FILMA TUTTO

Un ragazzino di 12 anni è stato aggredito da un coetaneo poco prima dell’ingresso a scuola nelle scorse ore. L’episodio è avvenuto nei pressi dell’Istituto Comprensivo Savini-San Giuseppe-San Giorgio, nelle vicinanze dell’ex supermercato Tigre di via Gasbarrini. Durante il pestaggio, secondo quanto appreso, un terzo minorenne – studente di un’altra scuola media – avrebbe ripreso la scena con il cellulare. Ad accorgersi di quanto stava accadendo, intorno alle 7.45, è stata una docente dell’istituto, intervenuta per interrompere l’aggressione e per avvisare i genitori del 12enne. Il ragazzo è stato quindi accompagnato al pronto soccorso per gli accertamenti: fortunatamente non sarebbero emerse conseguenze fisiche rilevanti. Pur trattandosi di un fatto avvenuto all’esterno dell’edificio scolastico, la dirigente Adriana Sigismondi si è attivata immediatamente contattando le famiglie, compresa quella del presunto aggressore. A quest’ultimo è stato anche chiesto di scrivere una lettera di scuse indirizzata al compagno. Per lunedì è stata fissata a scuola la convocazione dei genitori di entrambi i ragazzi per un confronto su quanto accaduto. Non è escluso che la famiglia del giovane aggredito decida di presentare denuncia. I due studenti coinvolti apparterrebbero a classi diverse. La dirigente avrebbe inoltre informato dell’episodio anche la collega dell’istituto frequentato dal ragazzo che stava filmando. Nei prossimi giorni si attiverà anche il team antibullismo interno all’Istituto Savini-San Giuseppe-San Giorgio.