ADDIO AD ANTONIO PAPPONETTI, STORICO DIRIGENTE FIGC: AVEVA 82 ANNI

È morto a 82 anni Antonio Papponetti, figura di riferimento del calcio abruzzese e nazionale e storico dirigente della Federazione italiana gioco calcio. Nato a L’Aquila il 9 aprile 1943, Papponetti aveva iniziato il suo percorso come arbitro di Serie C, diventando poi presidente della sezione aquilana dell’Aia. Dal 1984 al 2001 aveva guidato il Comitato Regionale Abruzzo della Figc. A livello nazionale, dal 2001 al 2004 aveva ricoperto l’incarico di presidente del Settore Giovanile e Scolastico, mentre fino al 2011 era stato vice presidente del Settore Tecnico di Coverciano sotto le presidenze di Azeglio Vicini e Roberto Baggio. I funerali si terranno lunedì 19 gennaio alle 10.30 nella parrocchia di San Pio X al Torrione. La Figc e il presidente Gabriele Gravina si sono “uniti al cordoglio per la scomparsa di Papponetti”. Numerosi i messaggi di vicinanza. Per Antonello Passacantando, presidente regionale del Coni, scompare “un uomo delle istituzioni sportive nel senso più alto del termine”, capace di distinguersi per mediazione, intelligenza e visione lungimirante. Cordoglio anche dalla Lega Nazionale Dilettanti Abruzzo: il presidente Ezio Memmo, il Consiglio direttivo e le strutture si sono uniti al dolore di familiari e amici. Prima di tutte le gare del weekend, su tutti i campi abruzzesi sarà osservato un minuto di raccoglimento in sua memoria.