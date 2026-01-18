IL LICEO PUZZA, IL SINDACO NE ORDINA LA CHIUSURA IMMEDIATA

Troppa puzza al liceo, non è più possibile restare in quelle aule. È questa la motivazione dell'ordinanza di "Chiusura immediata e temporanea"

dei locali dell'istituto 'Nostra Signora' di Pescara, in via

Gabriele D'Annunzio, utilizzati dal liceo statale 'Marconi',

"con interdizione totale dell'accesso per studenti, docenti e

personale fatta eccezione per il personale tecnico incaricato

delle verifiche e degli interventi di risanamento". L'ha

disposta con apposita ordinanza il sindaco di Pescara, Carlo

Masci, disponendo che il divieto "permanga fino alla completa

risoluzione della problematica igienico-sanitaria, accertata

dagli organi competenti, e comunque fino a revoca del presente

provvedimento".

Le famiglie, che già da settembre segnalano problemi nei

locali, fanno sapere che per i ragazzi ospitati nella sede in

questione dovrebbe essere ora attivata la Dad.

Nell'ordinanza viene citata la "presenza di diffuse e

persistenti molestie olfattive, percepite quotidianamente da

studenti e personale scolastico", segnalata dall'Uoc Igiene,

epidemiologia e sanità pubblica della Asl di Pescara. Il 15 e il

16 gennaio ci sono stati due sopralluoghi di Asl, Provincia e

Agenzia regionale per la protezione ambientale (Arpa Abruzzo)

nel corso dei quali "sono state effettivamente riscontrate

molestie olfattive in diverse aule poste al primo e al secondo

piano dell'istituto".

"Alcuni studenti - si legge ancora - hanno riferito

l'insorgenza di sintomi quali emicrania, nausea e malessere

generalizzato, potenzialmente riconducibili all'esposizione

prolungata alle suddette esalazioni". Proprio per questo

nell'ordinanza si parla di "situazione di potenziale pregiudizio

per la salute e la sicurezza" e viene sottolineata la necessità

di "ulteriori approfondimenti tecnici e sanitari al fine di

individuare le cause delle molestie olfattive e prevenire

eventuali rischi sanitari connessi a un'esposizione prolungata".

Dopo l'incontro che c'è stato ieri tra Provincia, Asl,

vertici del liceo e rappresentanti dei genitori, è stata firmata

l'ordinanza che "recepisce una volontà tecnica e istituzionale

condivisa e concordata tra ente proprietario, istituzione

scolastica, autorità sanitaria, proprietà dell'immobile e

rappresentanza delle famiglie, finalizzata alla immediata messa

in sicurezza degli studenti e del personale”.