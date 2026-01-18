VIDEO-FOTO/ PRESIDIO DAVANTI AL COMUNE: CHIESTE LE DIMISSIONI DEL VICESINDACO CONDANNATO, SOLIDARIETA' ALLA GIOVANE "VIOLENTATA"

Un presidio molto partecipato si è svolto questa mattina nel giardino attiguo alla sede del Comune di Montorio al Vomano, dove si sono ritrovati giovanissimi cittadini di Montorio, associazioni e rappresentanti del mondo della sinistra, a cominciare dal Partito Democratico. Presenti anche esponenti della Commissione Pari Opportunità, della Cgil e alcuni consiglieri comunali di minoranza: Guizzetti e Magno. La manifestazione è nata per chiedere le dimissioni del vicesindaco, dopo la condanna a cinque anni per violenza sessuale che ha fatto il giro d'Italia. Una richiesta che, secondo quanto riferito dai partecipanti, sarebbe stata respinta dalla maggioranza in Consiglio comunale, alimentando ulteriormente proteste e indignazione. Durante il presidio sono stati esposti cartelli e striscioni che richiamavano la vicenda e ribadivano la necessità di un passo indietro, in nome del rispetto istituzionale e della tutela delle donne. Un messaggio chiaro, rivolto all’Amministrazione comunale, affinché – sostengono gli organizzatori – si prenda atto della gravità dei fatti e della condanna.