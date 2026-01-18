È MORTO CARMINE ELEFANTE, IMPRENDITORE SIMBOLO DEL MONDO DELL’AUTO IN ABRUZZO

Lutto a Giulianova per la scomparsa di Carmine Elefante, venuto a mancare nelle prime ore di oggi all’età di 89 anni. Imprenditore conosciuto e apprezzato, è stato per decenni una figura centrale nel comparto automobilistico in Abruzzo, legando il proprio nome a una realtà che nel tempo è diventata tra le più solide e riconosciute del territorio. Grazie a una lunga esperienza e a una spiccata capacità manageriale, Elefante ha contribuito a far crescere un’importante concessionaria con sede a Giulianova, portando il marchio Fiat a risultati di rilievo sul piano regionale. In città e nel settore viene ricordato come un uomo capace di unire competenza, serietà e attenzione ai rapporti umani, qualità che gli hanno garantito stima diffusa tra clienti e collaboratori. A piangerlo sono i familiari: i figli Paola e Gerardo, il genero Antonio, la nuora Rita, i nipoti Giuseppe e Valentina, insieme a parenti e congiunti. Per l’ultimo saluto, la camera ardente sarà predisposta oggi, domenica 18 gennaio, dalle ore 17.30 presso la Casa Funeraria Gerardini (via Prato 21/D), con apertura dalle 8.00 alle 20.00. Le esequie si terranno lunedì 19 gennaio alle ore 15.00 nella Chiesa di San Pietro Apostolo a Giulianova.