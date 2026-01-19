VA A RIPRENDERE L'AUTO E SCOPRE CHE GLI HANNO RUBATO UNO SPORTELLO

Hanno fatto a pezzi una macchina lasciata in sosta nel primo pomeriggio e, come se non bastasse, hanno sradicato l’intera portiera portandola via. È un raid vandalico di portata anomala quello avvenuto nei giorni scorsi a Pescara, in pieno centro, dove una Toyota è stata gravemente danneggiata. Il dettaglio più inquietante è l’orario: il gesto sarebbe stato compiuto in pieno giorno, alla luce del sole. Il proprietario — che lavora a breve distanza dal luogo del parcheggio — si è accorto di quanto accaduto solo intorno alle 19, al termine della giornata lavorativa: una scena di devastazione, con il vetro del finestrino in frantumi e danni ingenti al veicolo. L’episodio riaccende le preoccupazioni sulla sicurezza in centro: decine di auto negli ultimi giorni sono finite nel mirino di un vandalo che rompeva i finestrini delle vetture in sosta per rovistare all’interno e raccogliere qualche spicciolo.