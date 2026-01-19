DONNA CADE DAL TRENO DEI PARCHI, GLI ALTRI PASSEGGERI SI SCAGLIANO CONTRO DI LEI PER IL RITARDO

Cade dal treno e si ritrova al centro di uno psicodramma collettivo. È successo alla stazione di Palena, dove la gita sul treno storico della Ferrovia dei Parchi è diventata un incubo tra tensioni e malumori. Il convoglio diretto a Roccaraso si è infatti fermato per consentire l’intervento dei soccorsi dopo un incidente che avrebbe coinvolto una passeggera. La donna sarebbe caduta dal treno riportando un infortunio serio, tanto da rendere necessario l’arrivo di un’ambulanza. Dopo le prime cure sul posto, la passeggera è stata trasportata in ospedale. Solo a quel punto il treno ha potuto riprendere la corsa. Durante la sosta, però, si è scatenata la rabbia degli altri viaggiatori, che volevano amdare a Roccaraso, e che non volevano perdere tempo in attesa dell’ambulanza. Scene anche di rabbia eccessiva - raccontano i testimoni - sfociate poi in minacce di denunce e richieste di risarcimento. La Ferrovia dei Parchi ha definito “avvilente” il livello delle proteste e richiamato tutti a non mettere in secondo piano l’umanità.



foto elaborazione AI - certastampa digital