CREA SCOMPIGLIO SU UN PULLMAN, EXTRACOMUNITARIO ESPULSO DALLA PROVINCIA

I Carabinieri della Stazione di Nereto hanno eseguito un’ordinanza di sostituzione della misura cautelare con l’applicazione del divieto di dimora nella provincia di Teramo nei confronti di un cittadino extracomunitario di circa 60 anni. Il provvedimento è stato adottato per ripetute violazioni delle prescrizioni, accertate e segnalate dal reparto operante. La misura si collega a un episodio avvenuto nei giorni precedenti a Sant’Omero, dove i Carabinieri erano intervenuti su richiesta dell’autista di un pullman TUA in servizio sulla tratta Alba Adriatica–Ascoli Piceno. Secondo quanto ricostruito, l’uomo, in stato di ubriachezza, avrebbe creato disordini a bordo e successivamente bloccato il mezzo impedendone la ripartenza, fino a opporre resistenza all’intervento dei militari. Comparso davanti al Tribunale di Teramo, l’arresto era stato convalidato e l’uomo rimesso in libertà con l’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.