ATRI / SINISTRA ITALIANA: «COMUNE IN PREDISSESTO, MANDEREMO LE DELIBERE ALLA CORTE DEI CONTI»

La delibera di Giunta del 12 gennaio 2026, con la quale si autorizza l’uso dell’anticipazione di cassa fino al limite massimo consentito dalla legge, pari a circa 4,8 milioni di euro, desta non poca preoccupazione.

A distanza di poche settimane dall’inizio dell’anno, un Comune in predissesto come il Comune di Atri ha già autorizzato complessivamente circa 5 milioni di euro di anticipazioni di tesoreria. Questo dato restituisce una fotografia chiara della situazione finanziaria dell’ente subito dopo la presentazione del Piano di riequilibrio: una cassa in forte sofferenza, che richiede fin da subito il ricorso a strumenti straordinari per garantire la gestione ordinaria. L’anticipazione di cassa non rappresenta una risorsa aggiuntiva, ma un prestito temporaneo che deve essere restituito e che comporta costi per interessi. Il suo utilizzo immediato e in misura massima indica che le entrate non sono sufficienti o non arrivano con regolarità tale da sostenere le spese correnti senza ricorrere a forme di indebitamento di brevissimo periodo.

Questo quadro assume un rilievo ancora maggiore se messo in relazione con il Piano di riequilibrio finanziario appena approvato, che dovrebbe avere come obiettivo il progressivo superamento delle criticità strutturali e la riduzione della dipendenza da strumenti emergenziali. Al contrario, gli atti mostrano una gestione che necessita da subito di anticipazioni rilevanti per poter funzionare. La situazione desta inoltre preoccupazione in relazione all’attuazione dei progetti finanziati con fondi PNRR. Tali interventi richiedono spesso che il Comune anticipi risorse proprie per pagare lavori e stati di avanzamento, in attesa dei rimborsi. In presenza di una cassa già fortemente sotto pressione, il rischio è che si accumulino ritardi nei pagamenti o che la gestione diventi sempre più complessa e fragile.

Gianluigi Antonelli, coordinatore AVS di Atri: “colpisce, in questo contesto, la distanza tra quanto emerge dagli atti amministrativi e le dichiarazioni pubbliche del sindaco Piergiorgio Ferretti, che a mezzo stampa ha parlato, qualche giorno fa, di problema di bilancio risolto. Le delibere approvate raccontano invece una realtà ben diversa, fatta di difficoltà immediate di liquidità e di un ricorso massiccio all’anticipazione di tesoreria”. Per queste ragioni, le delibere adottate verranno trasmesse alla Corte dei conti, segnalando le preoccupazioni istituzionali legate a una fase estremamente delicata per il futuro finanziario del Comune.

Coordinamento AVS ATRI



