INTERRUZIONI IDRICHE MERCOLEDI A TERAMO E BELLANTE

Mercoledì 21 gennaio 2026 è in programma un intervento urgente a seguito della rottura della linea idrica adduttrice in località Colle Izzone (Teramo). Nel corso dei lavori, dalle 8 alle 16 l’erogazione idrica potrà subire interruzioni e/o abbassamenti di pressione nelle seguenti zone:
Comune di Teramo:
Centro Storico, Cona, Mezzanotte, Colleatterato Alto e Basso, Cartecchio, Villa Pavone, Nepezzano, Piano d’Accio, Villa Pompetti, San Nicolò a Tordino, Piane S. Atto, Nucleo Industriale S. Atto.
Comune di Bellante:
Bellante Stazione, Villa Rasicci, Mulino San Nicola.