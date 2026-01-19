GIOVANE DONNA TENTA IL SUICIDIO GETTANDOSI SOTTO UN TRENO: SALVATA DAI CARABINIERI

Nel pomeriggio a Pineto (TE), una giovane donna ha contattato il Numero Unico di Emergenza 112 manifestando l’intento di togliersi la vita gettandosi sotto un treno in transito presso la stazione ferroviaria della città. Ricevuta la segnalazione, una pattuglia dell’Arma dei Carabinieri della Stazione di Roseto degli Abruzzi (TE) è intervenuta con la massima tempestività, raggiungendo immediatamente il luogo indicato. Sul posto sono giunti anche operatori della Polizia Municipale di Pineto, in supporto. I militari, individuata la donna in prossimità dei binari, sono riusciti ad avvicinarla e a instaurare un contatto, riuscendo dopo alcuni minuti di convincimento ad allontanarla dalla zona di pericolo e a metterla in sicurezza. La giovane è stata quindi affidata alle cure del personale sanitario del 118, intervenuto sul posto per gli accertamenti e l’assistenza del caso. Per consentire le operazioni di soccorso in condizioni di sicurezza, la circolazione ferroviaria è stata temporaneamente interrotta, per poi riprendere regolarmente poco dopo. Non si registrano feriti.