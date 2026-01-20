PRIMA USCITA DELL'UNITÀ DI STRADA, DISTRIBUITI GENERI ALIMENTARI, KIT PER L'IGIENE E... UMANITÀ

Si è svolta ieri la prima uscita dell’“Unità di Strada” nella città di Teramo, un momento importante che si inserisce e va a rafforzare il sistema di interventi già messi in atto dal Servizio Sociale comunale a favore delle persone più fragili.

Un progetto che si aggiunge al Pronto Intervento Sociale, attivo con numero dedicato h24, ai percorsi di Housing e alla Stazione di Posta, ampliando ulteriormente la capacità della città di intercettare il bisogno, essere presente sul territorio e offrire risposte concrete.

Il giro ha interessato il centro cittadino e alcune aree periferiche, restituendo una situazione complessivamente tranquilla. Presso la stazione ferroviaria sono state incontrate quattro persone: tre cittadini pakistani in attesa di asilo politico e un cittadino italiano con residenza fuori comune.

Oltre al contatto umano e all’ascolto, sono stati distribuiti generi alimentari, coperte e kit per l’igiene personale: piccoli gesti concreti che diventano segni di vicinanza, cura e riconoscimento della dignità e dei diritti fondamentali di ogni persona.

Questa prima uscita rappresenta l’avvio di un ulteriore tassello di una rete di interventi già strutturata, fondata sulla solidarietà, sulla prossimità e sull’attenzione costante verso chi vive una condizione di difficoltà.

A Teramo la comunità sceglie di esserci, con continuità, umanità e responsabilità.

Il vice sindaco

Stefania Di Padova