FINTI CARABINIERI DENUNCIATI DAI VERI POLIZIOTTI

Erano riusciti a sottrarre soldi e gioielli dall'abitazione di due anziani. che avevano aperto al ladro ingannati dalla tecnica del falso Carabiniere, ma a seguito di un'attività di indagine della Squadra Mobile di Teramo sono stati individuati e denunciati. I fatti risalgono al 5 luglio scorso, quando un 90enne teramano era stato agganciato da due uomini in un supermercato della citta e a sua insaputa cra stato monitorato negli spostamenti in auto fino al suo ritorno nell'abitazione di residenza dove vive con la moglie, anche lei 90enne. A quel punto uno dei malviventi, mentre l'altro era rimasto all'interno dell'autovettura a monitorare la situazione esterna. si era presentato alla porta dell'abitazione dei coniugi indossando una pettorina con il logo Carabinieri e qualificandosi come Carabiniere. L'uomo aveva fatto credere ai due anziani di dover effettuare un controllo su alcune banconote. Poi. approfittando del rapporto di fiducia instaurato con i due anziani coniugi. era riuscito a girare per casa. impossessandosi di un borsello contenente la somma di denaro di 1000 euro in contanti. di un libretto postale col una tessera Banco Posta, nonché di svariati oggetti e monili in oro, argento e bigiotteria contenuti all'intero di un cassetto chiuso a chiave presente nella camera da letto.

Nei giorni scorsi sono stati notificati gli Avvisi di conclusione delle indagini preliminari. emessi dalla Procura della Repubblica presso il fribunale di Teramo, nei confronti di due soggetti con precedenti.

La meticolosa attivita di indagine effettuata dalla Squadra Mobile. in particolare l'analisi delle immagini estrapolate dalle telecamere della zona. ha consentito i successivi approfondimenti che hanno portato all'identificazione degli indagati.