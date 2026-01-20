IL CUORE BIANCOROSSO BATTE PER LA NEUROPSICHIATRIA INFANTILE, CON LA CENA DI BENEFICENZA DEL CLUB BIANCOROSSO





Sport e solidarietà tornano a camminare insieme con “Cuore Biancorosso”, la cena di beneficenza promossa dal Club Biancorosso Teramo insieme al Teramo Calcio 1913. L’appuntamento è fissato per venerdì 13 febbraio 2026 al ristorante “The Green Park”, in via della Pace a San Nicolò a Tordino. L’iniziativa nasce con un obiettivo preciso: sostenere il progetto “Cuore Biancorosso – Riqualificazione spazi di Neuropsichiatria infantile ASL Teramo”. Il ricavato della serata, infatti, sarà destinato al miglioramento degli ambienti dedicati alla cura e all’assistenza dei bambini e dei ragazzi seguiti dal servizio di Neuropsichiatria. La cena prevede un menù completo al costo di 50 euro, con proposte legate ai sapori del territorio. È prevista anche una formula dedicata ai più piccoli: menù bambini a 25 euro. Bevande, vino e caffè inclusi. Per informazioni e prenotazioni sono disponibili i numeri 392.4102995 e 338.8146747, oltre alla mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. . Un evento che vuole essere anche un momento di comunità: tifosi, famiglie e cittadini avranno l’occasione di partecipare a una serata conviviale contribuendo concretamente a un progetto sociale e sanitario importante per l’intero territorio.