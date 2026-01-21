I LETTORI CI SCRIVONO/ INCIDENTE IN VIALE BOVIO: “ERA PREVEDIBILE, ORA SERVONO MISURE IMMEDIATE”

Lo avevamo segnalato più volte: prima o poi qualcuno sarebbe rimasto coinvolto in un incidente stradale in viale Bovio. Purtroppo l’evento è avvenuto e c’è il timore concreto che non sarà l’unico episodio, se non verranno presi provvedimenti urgenti. Negli ultimi mesi sono state avanzate ripetute richieste al Comune per aumentare la sicurezza lungo uno dei tratti più trafficati della città: segnaletica luminosa a led sulle strisce pedonali, passaggi pedonali rialzati, indicatori del limite di velocità lungo il viale e, soprattutto, la deviazione del traffico pesante sull’arteria Scapriano – Coste Sant’Agostino.

Tuttavia, a oggi, nulla di tutto questo è stato realizzato. A preoccupare, inoltre, è l’assenza di controlli sul posto: nessun agente di polizia locale è mai stato visto a piedi in viale Bovio e, secondo i residenti, il Comune risulta “totalmente assente” su una criticità nota da tempo. Nei prossimi giorni dovrebbe essere convocato un tavolo tecnico della Macroarea, ma intanto arriva la richiesta di un confronto immediato: “Chiediamo subito un incontro con l’assessore Sbraccia per valutare alcune soluzioni immediate”. Il messaggio rivolto all’amministrazione è netto: rischiare la vita su una strada centrale di Teramo non è tollerabile.

ROBERTO IANNETTI