CERTASTAMPA, ANNO RECORD: 15 MILIONI DI VISUALIZZAZIONI SUL SITO E 114 MILIONI SU FACEBOOK



Un anno straordinario, il 2025 per noi, fatto di crescita, fiducia e comunità. Certastampa chiude un periodo da incorniciare con numeri che raccontano meglio di qualunque parola la forza del progetto editoriale e il legame sempre più solido con i lettori. Il risultato più significativo arriva dal sito: 14,8 milioni di visualizzazioni complessive (dato certificato google analytics) , un dato che sale oltre quota 15,1 milioni se si considera anche il traffico registrato dai server e da noi temporaneamente dirottato, nei quattro giorni di offline tecnico, necessari per proteggere la piattaforma durante un episodio di hackeraggio.



Il dato fotografa un trend netto: Certastampa non è più soltanto un punto di riferimento per l’informazione locale, ma una realtà digitale stabile, consultata e riconosciuta. A rendere questo traguardo ancora più significativo è proprio quanto avvenuto nel corso dell’anno: un violento tentativo di hackeraggio che ha imposto una scelta immediata e responsabile, ovvero mettere offline il sito per quattro giorni e attivare le procedure di difesa. In quel periodo, parte del traffico è stato comunque rilevato dai server, confermando un interesse costante e continuo, anche nelle ore più complesse.

Se il sito certifica la solidità, i social raccontano la potenza della diffusione.

Il canale Facebook di Certastampa ha fatto registrare 114,3 milioni di visualizzazioni, un numero impressionante che testimonia un altro aspetto centrale: la capacità di intercettare pubblico e attenzione attraverso contenuti dinamici. Merito soprattutto dei video pubblicati regolarmente sulla piattaforma, diventati una leva fondamentale per ampliare l’audience, raggiungere nuove fasce di utenti e rendere l’informazione più immediata, accessibile e condivisibile. Prossimo traguardo, aumentare la nostra presenza su Instagram, ma lo faremo con la verità del nostro lavoro, non comprando i follower come altri usano fare.



Dietro i numeri ci sono scelte editoriali, lavoro quotidiano, professionalità e presenza sul campo. Ma soprattutto c’è una comunità: lettori, utenti e follower che hanno trasformato Certastampa in un appuntamento fisso. La chiusura di questo anno record non è solo un punto di arrivo: è la conferma che il percorso è quello giusto.

E che la strada, davanti, può essere ancora più ambiziosa.