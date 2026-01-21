×

PARCHEGGIO ENEL ALLA CONA, OGGI L'INCONTRO DEI RESIDENTI PROMOSSO DALLA MACROAREA

rodolfo fedele

Un incontro pubblico straordinario per discutere del futuro del cosiddetto “parcheggio Enel” di via Montorio. È l’appuntamento promosso dalla Macroarea 6 “Madonna della Cona”, che riunisce i quartieri Cona, Fonte Baiano e Piano Solare, con l’obiettivo di fare il punto su una questione che interessa da vicino la viabilità e la sosta nella zona. La riunione è stata fissata per oggi, mercoledì 21 gennaio 2026 alle ore 18.00, presso il Bar Eden (da Sasà). L’invito alla partecipazione è rivolto ai residenti, con particolare riferimento agli abitanti di Palazzo Rizziero e delle aree limitrofe, chiamati a intervenire per condividere segnalazioni, criticità e possibili soluzioni. Il tema al centro del confronto è appunto il parcheggio Enel, area considerata strategica per la gestione della sosta e per l’organizzazione degli spazi urbani in un quadrante in cui i problemi di parcheggio e accessibilità vengono spesso lamentati dagli abitanti. L’avviso è firmato dal portavoce del Collegio di Coordinamento, Rodolfo Fedele, che invita la cittadinanza a partecipare per contribuire alla discussione e alla definizione di una linea comune.