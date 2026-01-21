S'ACCASCIA E MUORE IN CANTIERE, INUTILI TUTTI I SOCCORSI





Tragedia questa mattina in un cantiere edile. Un operaio di 65 anni ha perso la vita mentre era impegnato nei lavori di ristrutturazione di un’abitazione privata a Castiglione Messer Raimondo. La vittima è R.Z., residente a Teramo, che – secondo una prima ricostruzione – si sarebbe sentito male mentre si trovava a bordo di un mezzo dell’impresa edile impegnata nel cantiere. I colleghi hanno immediatamente lanciato l’allarme e prestato i primi soccorsi, seguiti dall’intervento del personale sanitario del 118. Nonostante i tentativi di rianimazione, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: i sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso. Sul posto era arrivato anche l’elisoccorso del 118, In cantiere sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti.