CIRCOLA SUI SOCIAL UN “AVVISO DEL MINISTERO”: È UN FALSO, ATTENZIONE ALLA BUFALA

Sta circolando in rete, soprattutto attraverso social e chat, la foto di un presunto avviso del Ministero dell’Interno che inviterebbe i cittadini a “segnalare” o addirittura a far lasciare l’abitazione a persone non residenti, annunciando controlli nei condomìni e nelle case private e minacciando denunce e sanzioni.
Si tratta però di un documento falso, privo di valore e non riconducibile ad alcuna comunicazione ufficiale.
COSA DICE IL FALSO AVVISO
Nel testo, che riporta in alto la dicitura “Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza”, si legge che:
-
“eventuali non residenti” dovrebbero lasciare le abitazioni ospitanti;
-
sarebbero previsti “controlli nei condomìni e nelle abitazioni private”;
-
verrebbe richiesto di esibire documenti come carta d’identità con indirizzo, contratto di affitto e altri attestati;
-
si minacciano conseguenze penali e amministrative, con richiami a norme e multe.
Un contenuto allarmistico che ha generato confusione e preoccupazione tra i cittadini.
PERCHÉ È UNA BUFALA
L’avviso presenta diversi elementi tipici delle fake news:
-
impaginazione e linguaggio non in linea con la comunicazione istituzionale;
-
assenza di data, protocollo, firma e riferimenti verificabili;
-
richiami normativi e modalità di controllo presentati in forma generica e intimidatoria;
-
nessun riscontro su canali ufficiali.
Per questo motivo l’invito è a non condividere ulteriormente l’immagine e a diffidare da comunicazioni non provenienti da fonti istituzionali.
COSA FARE
-
Non inoltrare l’immagine in gruppi o chat.
-
Segnalare contenuti simili come fake news sulle piattaforme social.
-
Per informazioni attendibili fare riferimento esclusivamente ai canali ufficiali (istituzioni, forze dell’ordine, siti e comunicati verificati).
La raccomandazione è di mantenere alta l’attenzione: anche questo genere di falsi avvisi può essere utilizzato per creare tensione sociale o per tentare truffe e raggiri.