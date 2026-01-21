CIRCOLA SUI SOCIAL UN “AVVISO DEL MINISTERO”: È UN FALSO, ATTENZIONE ALLA BUFALA

Sta circolando in rete, soprattutto attraverso social e chat, la foto di un presunto avviso del Ministero dell’Interno che inviterebbe i cittadini a “segnalare” o addirittura a far lasciare l’abitazione a persone non residenti, annunciando controlli nei condomìni e nelle case private e minacciando denunce e sanzioni.

Si tratta però di un documento falso, privo di valore e non riconducibile ad alcuna comunicazione ufficiale.

COSA DICE IL FALSO AVVISO

Nel testo, che riporta in alto la dicitura “Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza”, si legge che:

“ eventuali non residenti ” dovrebbero lasciare le abitazioni ospitanti;

sarebbero previsti “ controlli nei condomìni e nelle abitazioni private ”;

verrebbe richiesto di esibire documenti come carta d’identità con indirizzo , contratto di affitto e altri attestati;

si minacciano conseguenze penali e amministrative, con richiami a norme e multe.

Un contenuto allarmistico che ha generato confusione e preoccupazione tra i cittadini.

PERCHÉ È UNA BUFALA

L’avviso presenta diversi elementi tipici delle fake news:

impaginazione e linguaggio non in linea con la comunicazione istituzionale;

assenza di data, protocollo, firma e riferimenti verificabili ;

richiami normativi e modalità di controllo presentati in forma generica e intimidatoria;

nessun riscontro su canali ufficiali.

Per questo motivo l’invito è a non condividere ulteriormente l’immagine e a diffidare da comunicazioni non provenienti da fonti istituzionali.

COSA FARE

Non inoltrare l’immagine in gruppi o chat.

Segnalare contenuti simili come fake news sulle piattaforme social.

Per informazioni attendibili fare riferimento esclusivamente ai canali ufficiali (istituzioni, forze dell’ordine, siti e comunicati verificati).

La raccomandazione è di mantenere alta l’attenzione: anche questo genere di falsi avvisi può essere utilizzato per creare tensione sociale o per tentare truffe e raggiri.