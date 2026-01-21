PREMIO DIAMANTI, PROROGATA SCADENZA DELLA CONSEGNA DEGLI ELABORATI

È stata prorogata al 31 gennaio 2026 la scadenza per la consegna degli elaborati del concorso letterario Premio Diamanti, l'iniziativa promossa da Il Sileno Edizioni per far emergere i talenti nascosti.

Il progetto nasce per dare voce soprattutto alla Generazione Z, trasformando il talento inespresso — un diamante grezzo — in una luce unica attraverso le 4C: Colore, Candore, Carattere e Coraggio. Partecipare significa non lasciare i propri scritti chiusi in un cassetto, ma dar loro la cura e lo spazio necessari per brillare.

L'iniziativa vanta il sostegno di partner prestigiosi come Rai, INDIRE, l'Università degli Studi di Teramo, le ACLI e il Patto per la lettura di Teramo.

Nuova scadenza: 31 gennaio 2026

Invio elaborati: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Per scaricare il bando, la liberatoria e ricevere supporto

Visita il sito ufficiale: www.ilsileno.it/premioletterariodiamanti/

Scrivi a: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Contatti diretti: ilsileno.it/premioletterariodiamanti/contatti/