DAVA FUOCO ALLE CASE PERCHÈ LA SUA RAGAZZA L'AVEVA LASCIATO

Un amore finito era la motivazione del piromane che tra luglio e novembre avrebbe appiccato otto incendi dolosi a Bazzano, seminando paura nel quartiere e rendendo inagibili alcune palazzine del Progetto Case. È questa la pista che sta emergendo dagli accertamenti della Squadra mobile dell’Aquila, Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il giovane — già fragile dal punto di vista psicologico — non avrebbe accettato la fine di una relazione. Un movente che dovrà però essere confermato ufficialmente: durante l’interrogatorio di garanzia, svolto due giorni fa davanti al gip, il 25enne ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere, in attesa di chiarire meglio le contestazioni che gli vengono attribuite e che, secondo quanto trapela, potrebbero coinvolgere anche altre persone. Il giovane, in passato, si era fatto ricoverare in Psichiatria al San Salvatore dell’Aquila.