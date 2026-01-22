PER UN PASSAMONTAGNA LO SCAMBIANO PER RAPINATORE, PERQUISITO GIOVANE DISABILE



L’hanno scambiato per un rapinatore, era solo un ragazzo disabile infreddolito. È la ricostruzione fornita dalla famiglia dopo l’intervento della polizia davanti al Postamat nella zona nord di Avezzano. Stando al rapporto degli agenti, alcune persone presenti avrebbero segnalato la presenza di due uomini sospetti nei pressi dello sportello automatico, con un terzo soggetto in auto ad aspettare. A far scattare l’allarme sarebbe stato soprattutto il passamontagna indossato da uno dei due. Per questo gli agenti del commissariato sono intervenuti con una perquisizione, ma i due sono risultati essere padre e figlio. Il ragazzo avrebbe una disabilità e indosserebbe abitualmente il passamontagna per proteggersi dal freddo. La famiglia solleva il caso, l'episodio ha lasciato un segno nel ragazzo, che ora ha paura di uscire di casa.



Foto: elaborazione AI