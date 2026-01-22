INCIDENTE IN VIA ROMA AD ALBA ADRIATICA: DUE MEZZI COINVOLTI, STRADA CHIUSA AL TRAFFICO

Paura nella mattinata di oggi, giovedì 22 gennaio 2026, ad Alba Adriatica, dove si è verificato un incidente stradale in via Roma. Lo scontro, avvenuto intorno alle 10:45, ha coinvolto due mezzi e ha provocato pesanti disagi alla circolazione. L’impatto, descritto come particolarmente violento, ha reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di soccorso: secondo le prime informazioni, i pompieri avrebbero lavorato per estrarre il conducente di un furgone rimasto incastrato dopo l’urto. Sul posto anche i carabinieri, incaricati dei rilievi e della gestione della viabilità, e i sanitari della Croce Verde di Villa Rosa. Al momento la dinamica dell’incidente è in fase di ricostruzione. Dai primi riscontri, non si registrerebbero feriti gravi. Il tratto di via Roma interessato dal sinistro risulta attualmente chiuso al traffico, con inevitabili ripercussioni sulla circolazione in zona.