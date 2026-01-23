CADE IN UNO SCAVO PROFONDO DIECI METRI, È IN CONDIZIONI DISPERATE

È ricoverato in condizioni disperate, un operaio di 58 anni, dopo un gravissimo incidente avvenuto in un cantiere per il potenziamento dell’acquedotto, in una frazione del Comune di Cappadocia, nella Marsica. L’uomo, di nazionalità romena ma da anni residente a Civitavecchia, è stato recuperato dai soccorritori dopo essere precipitato in uno scavo profondo circa dieci metri. Stando alle prime ricostruzioni raccolte dagli investigatori, l’uomo sarebbe stato colpito dal braccio di uno scavatore e sarebbe finito nel fondo della buca. Nell’impatto avrebbe urtato violentemente contro tubazioni in ghisa presenti nello scavo, riportando traumi e fratture in varie parti del corpo. Tra i primi a rendersi conto di quanto accaduto anche il figlio dell’operaio, presente nel cantiere, che ha chiesto aiuto richiamando gli altri lavoratori. Sul posto sono intervenuti in codice rosso ambulanza ed elisoccorso del 118, oltre ai vigili del fuoco, che hanno operato per estrarre il ferito e consegnarlo alle cure del personale sanitario. Durante il trasferimento, l’operaio ha accusato anche una crisi cardiaca. I sanitari hanno disposto un intervento chirurgico urgente, per contenere un’emorragia, il 58enne è ora ricoverato in terapia intensiva in prognosi riservata all’ospedale di Avezzano.



Foto: elaborazione AI - certastampa digital