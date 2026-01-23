SMURANO LA CASSAFORTE DI UN NOTO IMPRENDITORE

Sono entrati mentre la famiglia era fuori città e hanno saccheggiato l’abitazione, arrivando perfino ad aprire la cassaforte con una mola e a portare via tutto il contenuto. Il bottino del colpo nell’appartamento di un noto imprenditore giuliese, secondo le prime stime, sarebbe ingente, anche se non ancora quantificato. L’azione sarebbe avvenuta tra le 22 e le 22.30, orario in cui alcuni residenti riferiscono di aver avvertito rumori sospetti. Proprio l’assenza dei proprietari avrebbe garantito ai malviventi il tempo necessario per agire senza fretta. Per raggiungere l’abitazione, al primo piano, si sarebbero serviti di una scala e, una volta arrivati davanti all’ingresso, avrebbero forzato una porta-finestra. All’interno dell’appartamento i ladri si sarebbero diretti subito verso la cassaforte, l’hanno smurata e aperta, portando via oro, gioielli e orologi di valore. I carabinieri, intervenuti per i rilievi, hanno acquisito impronte e altri elementi che potrebbero rivelarsi utili nelle indagini. I proprietari si sono accorti dell’accaduto solo al rientro.



Foto: elaborazione AI - certastampa digital