MINDFULNESS FOR TEACHERS, ALL’ISTITUTO SAVINI PARTE LA “CURA PER CHI EDUCA”

Ai nastri di partenza presso l’istituto Comprensivo Savini San Giuseppe San Giorgio nell’ambito del piano di formazione docente il progetto di Mindfulness for Teachers che nasce proprio come una forma di "cura per chi educa". Attraverso l’esercizio della consapevolezza, l'insegnante può riscoprire uno spazio interiore di serenità, imparando a muoversi verso se stesso per aprirsi poi con maggiore stabilità e disposizione verso l’altro. Oltre il pensiero: la forza della consapevolezza

Sebbene spesso sottovalutata rispetto alle facoltà logiche, la consapevolezza è una risorsa naturale ben più ampia del pensiero: essa è il "contenitore" capace di accogliere, conoscere e trasformare ogni nostra attività mentale. In un momento storico in cui i docenti sono messi a dura prova, è difficile trovare l'energia, la gioia e la compassione necessarie per accogliere il disagio che i ragazzi portano in classe. Per questo è fondamentale che ogni insegnante impari a trasformare la propria sofferenza: solo così potrà affrontare le difficoltà altrui in modo costruttivo, trasmettendo – anche indirettamente – la possibilità di vivere il dolore in modo nuovo.

Direttore del corso il dirigente scolastico dott.ssa Adriana Sigismondi che fa rilevare l’obiettivo principale del corso ossia, formare l’ insegnatne come mediatore consapevole, sostenendolo nel suo ruolo cruciale di mediatore tra la società, la cultura e lo studente.

Come ricordava Thich Nhat Hanh nella sua Lettera a un giovane insegnante, è vitale costruire una "comunità di pratica". L’obiettivo profondo dell’educazione è infatti creare un ambiente in cui studenti e insegnanti possano crescere insieme, sviluppando le abilità necessarie per condurre vite felici, creative e ricche di senso.

A guidare questo cammino sarà Chiara Sorgi, facilitatrice ed insegnante certificata del metodo MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction). Sviluppato da Jon Kabat-Zinn nel 1979, l'MBSR è un protocollo scientifico validato a livello internazionale per la riduzione dello stress. Attraverso un percorso strutturato di 8 settimane, i partecipanti saranno accompagnati ad attraversare ansia e stress emotivo mediante la meditazione, lo yoga dolce e pratiche di consapevolezza quotidiana.