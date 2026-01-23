QUATTRO ESCURSIONISTI BLOCCATI NELLA NEVE: RECUPERATI NELLA NOTTE

Intervento di soccorso nella tarda serata di ieri nel territorio del Comune di Pennapiedimonte (Chieti), all’interno del Parco Nazionale della Maiella, in zona Rifugio d’Ugni, per il recupero di quattro escursionisti ventenni originari della provincia di Caserta.

I ragazzi avevano avviato la salita con l’intenzione di raggiungere il rifugio e trascorrervi la notte, ma nell’ultimo tratto sono stati costretti a interrompere la progressione a causa della presenza di abbondante neve. Nonostante l’abbigliamento fosse adeguato alle condizioni ambientali, il gruppo era privo dell’equipaggiamento tecnico necessario per muoversi in sicurezza su terreno innevato.

Durante il tentativo di rientro verso valle, uno dei quattro ha riportato una distorsione a un arto, circostanza che ha rallentato la discesa. Con il sopraggiungere dell’oscurità e le difficoltà legate al manto nevoso, gli escursionisti hanno quindi richiesto l’intervento dei soccorsi.

Allertata la centrale operativa, è stata immediatamente attivata una squadra di terra del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo. I tecnici del CNSAS hanno raggiunto rapidamente l’area lungo il sentiero, individuando il gruppo e provvedendo a rassicurarlo, verificare le condizioni sanitarie – risultate complessivamente buone – e accompagnarlo in sicurezza lungo l’itinerario di discesa fino alla strada asfaltata.

Le operazioni si sono svolte con il costante supporto del Tecnico di Centrale Operativa del CNSAS, che ha garantito il coordinamento dell’intervento e l’assistenza alle squadre impegnate sul terreno. L’intervento si è concluso intorno alle ore 23:00 con l’arrivo di soccorritori e chiamanti sulla viabilità ordinaria. Sul posto era presente anche un’ambulanza del 118, in supporto alle operazioni.

Il Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo ha infine ricordato l’importanza di pianificare con attenzione le escursioni in montagna nella stagione invernale, valutando preventivamente le condizioni nivologiche e dotandosi sempre dell’equipaggiamento tecnico adeguato.