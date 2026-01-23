CON LA MOTO FINISCE FUORI STRADA, FERITO UN 34ENNE

Paura ad Ancarano per un incidente stradale che ha coinvolto un motociclista. Un uomo di 34 anni, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della moto ed è finito fuori strada.cL’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. Considerata la dinamica e le condizioni del ferito, è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso, che ha provveduto al trasporto del 34enne all’ospedale “Mazzini”, dove è arrivato in codice 2. Presenti anche le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto .