VIDEO-FOTO/ BAR NEW YORK RIAPRE IN CORSO SAN GIORGIO: A 19 ANNI MANUEL MICHINI PUNTA SU PASSIONE E COMUNITÀ

Un nuovo percorso, fatto di entusiasmo e voglia di mettersi in gioco, per una riapertura attesa in corso San Giorgio. Il Bar New York torna ad alzare la saracinesca grazie alla determinazione di Manuel Michini, un ragazzo di appena 19 anni che, dopo aver frequentato con successo l’Istituto alberghiero, ha scelto di intraprendere questa avventura con un obiettivo chiaro: mettersi al servizio della collettività. Con Manuel lavorano anche Gloria Vivarelli e Mattia Cianelli. Un progetto giovane, ma con radici solide. Al fianco di Manuel, infatti, ci sono la famiglia e gli amici, ma soprattutto i genitori, che da sempre vivono di ristorazione e hanno deciso di accompagnare il figlio in questo passo importante, sostenendolo in un percorso che unisce tradizione e nuova energia. L’inaugurazione è in programma per questa sera alle 18, con il taglio del nastro davanti a un ricco buffet: salati e dolci per accogliere la cittadinanza e un momento speciale dedicato alla torta “firmata”, pensata per rendere ancora più significativa la serata. La riapertura del Bar New York rappresenta così non solo un ritorno per un’attività conosciuta e apprezzata, ma anche un segnale positivo: quello di un giovane che investe nel proprio territorio con passione e professionalità, trasformando il sogno nato sui banchi dell’alberghiero in un impegno concreto per la città.