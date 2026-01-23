LA POLIZIA ARRESTA UN UOMO SORPRESO CON 20 DOSI DI COCAINA: DECISIVE LE SEGNALAZIONI SU YOUPOL

Ancora una volta le segnalazioni dei cittadini tramite l’app Youpol si sono rivelate decisive e hanno permesso alla Polizia di Stato di arrestare un uomo per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

L’episodio si è verificato nella giornata di ieri, al termine di un servizio mirato avviato proprio per verificare quanto indicato dalla cittadinanza attraverso l’applicazione. In particolare, era stata segnalata la presenza di un’autovettura sospetta nella zona.

A seguito dei controlli, i poliziotti della Squadra Mobile di Teramo hanno arrestato in flagranza un giovane di nazionalità albanese, 20 anni, fermato a Bellante lungo la SS80. Secondo quanto ricostruito, una volta bloccato dagli agenti, l’uomo avrebbe manifestato sin da subito un evidente nervosismo, tentando di disfarsi di un guanto in lattice contenente 20 dosi di cocaina, appoggiato sul sedile lato passeggero dell’auto.

Lo stupefacente, già suddiviso in dosi, sarebbe stato pronto per essere ceduto a terzi. Il giovane è stato quindi condotto nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa dell’udienza di convalida. Il giudice ha disposto nei suoi confronti il divieto di dimora nella provincia di Teramo.

La Polizia di Stato ha infine ribadito l’importanza della collaborazione dei cittadini, invitando a segnalare situazioni sospette e comportamenti illeciti sia tramite chiamata al numero di emergenza, quando è necessario un intervento immediato, sia attraverso l’app Youpol, che permette anche segnalazioni in forma anonima.

COS’È YOUPOL

Youpol è un’applicazione della Polizia di Stato scaricabile gratuitamente da App Store e Play Store, utilizzabile su smartphone, tablet e computer. Consente l’invio di messaggi e immagini direttamente alle centrali operative delle Questure, con possibilità di accesso registrato oppure anonimo. Pur non sostituendo i numeri di emergenza, rappresenta uno strumento “smart” per contattare le forze dell’ordine e contribuire al contrasto dell’illegalità.