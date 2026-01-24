CONSIGLIERA COMUNALE COLPITA DA MALORE, È RICOVERATA AL MAZZINI

Un malore improvviso ha colpito ieri mattina la consigliera comunale di minoranza Teresa Ginoble, che è stata trasferita d’urgenza all’Ospedale Mazzini di Teramo, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico. Le sue condizioni, al momento, non destano preoccupazione.

Nei giorni precedenti la consigliera era rimasta coinvolta in una caduta accidentale mentre si spostava in bicicletta, mezzo che utilizza abitualmente per muoversi in città. L’episodio era avvenuto giovedì pomeriggio e aveva reso necessario il ricorso alle cure del pronto soccorso dell’ospedale di Giulianova, dove le era stata riscontrata una frattura alla rotula. Dopo l’ingessatura dell’arto, era stata dimessa e aveva fatto rientro nella propria abitazione di Roseto.

Nella mattinata di ieri, però, si è verificato un improvviso peggioramento delle sue condizioni di salute che ha reso necessario il nuovo ricovero a Teramo. Sono in corso gli accertamenti clinici da parte dell’équipe medica.