BANDO “WOMEN DRIVING PROGRESS” 2026: OPPORTUNITÀ DI ALTA FORMAZIONE PER LE GIOVANI LAUREATE DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Un’opportunità di formazione d’eccellenza rivolta alle giovani laureate della provincia di Teramo. È aperto il Bando nazionale 2026 “Women Driving Progress”, il percorso formativo promosso da Soroptimist International d’Italia in collaborazione con la SDA Bocconi School of Management, tra le più prestigiose istituzioni accademiche italiane. Sul territorio provinciale la promozione dell’iniziativa e la gestione delle candidature sono curate dal Soroptimist Club di Teramo, che invita le giovani donne interessate a cogliere questa importante occasione di crescita personale e professionale.

«Women Driving Progress rappresenta un’opportunità concreta per valorizzare il talento delle giovani donne del nostro territorio» dichiara Arianna Fasulo, Presidente del Soroptimist Club di Teramo «investire nella loro formazione significa contribuire alla costruzione di una società più equa, consapevole e capace di affrontare le sfide future con competenza e responsabilità».

Il corso, finalizzato allo sviluppo della leadership femminile, dell’empowerment e della responsabilità sociale, si svolgerà in presenza a Milano e prevede due edizioni di formazione intensiva: dal 20 al 22 maggio 2026 e dal 17 al 19 giugno 2026. Le candidate selezionate potranno indicare una preferenza per il periodo di partecipazione, che non sarà tuttavia vincolante. Il bando è rivolto a candidate che non abbiano compiuto 29 anni entro il 31 marzo 2026, in possesso di laurea specialistica o magistrale, con una buona conoscenza della lingua inglese e residenti o operanti nei territori dei Club Soroptimist International d’Italia.

Le domande di partecipazione, disponibili sul sito www.soroptimist.it nella sezione Bandi, dovranno essere inoltrate entro il 31 marzo 2026 alla sede del Club di competenza. Per la provincia di Teramo, le candidature vanno inviate all'indirizzo Le domande saranno valutate da una Commissione composta dalla Presidente del Club e da due Socie. Le candidate selezionate saranno convocate per un colloquio, anche in modalità online. Al termine delle valutazioni verrà stilata una graduatoria con una vincitrice ed eventuali candidate idonee.

Il percorso formativo, condotto da docenti SDA Bocconi, si caratterizzerà per una didattica attiva e partecipativa che affiancherà alle lezioni frontali strumenti di autovalutazione, role playing, analisi di casi di studio e testimonianze di donne impegnate in ruoli manageriali e imprenditoriali. Al termine del corso sarà rilasciato un attestato finale di frequenza. Le spese di viaggio e soggiorno resteranno a carico delle partecipanti.

Con questa iniziativa, Soroptimist International d’Italia rinnova il proprio impegno nella promozione delle pari opportunità e nel sostegno alle nuove generazioni femminili, accompagnandole in un percorso di crescita verso un ruolo attivo e consapevole nel futuro professionale e sociale.