VOLA CON LA MOTO FUORISTRADA, GRAVISSIMO 24ENNE

Paura nel primo pomeriggio di oggi a Roseto degli Abruzzi, in via Coste Lanciano, dove un uomo di 24 anni è rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente mentre era in sella a una moto fuoristrada. L’allarme è scattato intorno alle 13.45. Il giovane, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo riportando un politrauma. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, valutate le gravi condizioni del ferito e attribuito un codice 3, hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Il 24enne è stato quindi trasportato in elicottero all’ospedale di Teramo per le cure del caso. Presenti sul luogo dell’incidente anche i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto