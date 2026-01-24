VIDEO/ DASPO DI CINQUE ANNI ALL’ULTRAS DEL TERAMO: LANCIÒ BOMBE CARTA CONTRO IL PORTIERE DEL GIULIANOVA DIEGO NEGRO

È stato notificato questa mattina un provvedimento di Divieto di Accesso alle Manifestazioni Sportive (DASPO) della durata di cinque anni a un tifoso del Teramo ritenuto responsabile del lancio di bombe carta in campo durante il derby d’Abruzzo contro il Giulianova.

Il provvedimento, emesso dal questore di Teramo Pasquale Sorgonà, è stato notificato dalla Divisione Anticrimine della Questura di Teramo ed è scaturito dai fatti avvenuti domenica 18 gennaio, poco prima del fischio d’inizio della partita tra il Teramo Calcio e il Giulianova Calcio, incontro particolarmente sentito dalle due tifoserie.

Già nelle fasi precedenti alla gara si erano registrati momenti di tensione all’arrivo dei tifosi ospiti nell’area di parcheggio, gestiti dal personale impegnato nei servizi di ordine pubblico. Una volta all’interno dello stadio, poco prima dell’inizio del match, dalla curva dei sostenitori teramani sono state lanciate due potenti bombe carta verso la porta difesa dal portiere del Giulianova.

Le esplosioni hanno stordito l’estremo difensore, provocandone la momentanea caduta a terra. Immediato l’intervento delle forze dell’ordine. Le indagini avviate dal personale della DIGOS, attraverso l’analisi dei filmati dell’impianto di videosorveglianza dello stadio e delle riprese effettuate dalla Polizia Scientifica, hanno consentito di identificare il responsabile.

Si tratta di un ventenne residente nel Teramano, assiduo frequentatore della curva e già noto alla DIGOS, in quanto precedentemente identificato per analoghe condotte durante l’incontro L’Aquila 1927–Teramo Calcio 1913 del 4 maggio 2025. Oltre alle bombe carta, il giovane avrebbe lanciato anche un fumogeno. Con il DASPO, al tifoso è vietato l’accesso a tutti gli impianti sportivi nazionali in cui si disputano manifestazioni calcistiche di ogni categoria, comprese amichevoli e partite della Nazionale, nonché alle aree interessate alla sosta, al transito e al trasporto degli spettatori, nelle due ore precedenti e successive agli incontri.