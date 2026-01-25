SI RIPRENDE DI FORZA L'ANELLO REGALATO ALLA EX, CONDANNATO A 5 ANNI PER RAPINA

Quello che doveva essere soltanto un confronto tra ex, si è trasformato in una rapina violenta, consumata all’interno dell’abitazione dell’ex compagna. Per questo un 37enne di Roseto, è stato condannato a 5 anni e 2 mesi di reclusione. L’uomo doveva rispondere, a vario titolo, di rapina aggravata, violazione di domicilio, violenza privata, furto con strappo, lesioni aggravate e accesso illecito a comunicazioni. I fatti, come racconta il Messaggero oggi in edicola, risalgono a una notte di luglio di quattro anni fa. Secondo l’accusa, quella sera il 37enne, si sarebbe introdotto nell’appartamento dell’ex e le ha chiesto di restituirgli l’anello che le aveva regalato per i 30 anni, sostenendo che non lo meritasse più poi, dopo averla schiaffeggiata, le aveva strappato l’anello dal dito.