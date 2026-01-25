SI È SPENTO GIGINO FALCONI, MAESTRO DELLA PITTURA CONTEMPORANEA, AVEVA 92 ANNI

È morto l’artista Gigino Falconi. Si è spento all'alba di oggi nella sua casa di Giulianova. Pittore di grande sensibilità e protagonista della scena contemporanea italiana, Falconi era nato a Giulianova 92 anni fa, e aveva iniziato a dipingere all’età di sedici anni, frequentando parallelamente l’Istituto Tecnico per ragionieri, dove si diploma nel 1952. Nel 1954 consegue la maturità artistica presso il Liceo Artistico di Pescara. L’anno successivo vince il concorso per la Cattedra di Disegno e assume l’incarico di docente in una scuola media di Giulianova, attività che svolge fino al 1975, quando decide di lasciare l’insegnamento per dedicarsi interamente alla pittura. La sua prima mostra personale risale al 1961, alla Galleria Il Polittico di Teramo. Da allora espone in numerose personali e collettive, in Italia e all’estero, presso gallerie accreditate e prestigiose sedi pubbliche. Le sue opere sono oggi presenti in importanti collezioni museali, pubbliche e private. I funerali si svolgeranno nel Santuario della Madonna dello Splendore vista la sua grande amicizia con Padre Luigi.