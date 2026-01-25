FRANA NEI PRESSI DELL’EX MOULIN ROUGE DI SILVI PAESE: ZONA SOTTO OSSERVAZIONE, IN CORSO I SOPRALLUOGHI

Una frana di notevoli dimensioni si è sviluppata nella giornata di oggi nei pressi dell’area dell’ex Moulin Rouge, a Silvi Paese, suscitando forte preoccupazione tra residenti e autorità. Il movimento franoso, segnalato nelle prime ore, ha interessato un tratto di terreno già considerato fragile, in una zona caratterizzata da pendii e da una morfologia complessa. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, insieme alla Polizia Locale di Silvi e a quella di Roseto, impegnati da diverse ore in sopralluoghi tecnici e verifiche di sicurezza. Le operazioni sono finalizzate a valutare l’estensione del dissesto, il rischio di ulteriori cedimenti e le eventuali ripercussioni su viabilità, abitazioni e infrastrutture presenti nell’area. Al momento non si registrano feriti, ma la situazione viene monitorata con la massima attenzione. Secondo le prime informazioni, le recenti piogge potrebbero aver contribuito ad aggravare le condizioni del terreno, già soggetto in passato a fenomeni di instabilità. Non si esclude che nelle prossime ore possano essere adottate misure precauzionali, come limitazioni al transito o interdizioni temporanee di alcune zone. I tecnici sono al lavoro per stabilire le cause del cedimento e definire gli interventi necessari per mettere in sicurezza l’area. L’amministrazione comunale segue l’evolversi della situazione in costante contatto con le forze operative. Si invita la popolazione a evitare l’area interessata e a seguire esclusivamente le comunicazioni ufficiali.