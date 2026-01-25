FOTO/ FRANA UNA COLLINA, POSSIBILE EVACUAZIONE DI DUE ABITAZIONI, DOMANI ARRIVANO I GEOLOGI DELLA REGIONE

Una frana di notevoli dimensioni si è sviluppata nella giornata di oggi sotto la strada provinciale 29, all’altezza del bivio che porta all’abitato di Silvi Paese da via Santa Lucia suscitando forte preoccupazione tra residenti e autorità. Il movimento franoso ha interessato un tratto di collina già considerato fragile, in una zona caratterizzata da pendii e da una morfologia complessa. L’area coinvolta è di proprietà privata e, al momento, non risultano strade chiuse. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, insieme alla Polizia Locale di Silvi e a quella di Roseto, impegnati in sopralluoghi tecnici e verifiche di sicurezza finalizzate a valutare l’estensione del dissesto, il rischio di ulteriori cedimenti e le possibili ripercussioni su abitazioni e infrastrutture. Nelle immediate vicinanze si trovano due abitazioni, per le quali non si esclude, in via precauzionale, l’adozione di un’eventuale ordinanza di sgombero qualora le verifiche dovessero evidenziare condizioni di pericolo. Nella giornata di domani sono attesi i geologi dell’Area tecnica della Regione, che effettueranno un sopralluogo approfondito per valutare la stabilità del versante e definire gli interventi necessari alla messa in sicurezza. Secondo le prime valutazioni, la situazione potrebbe peggiorare da un momento all’altro, motivo per cui è stata attivata una fase di monitoraggio costante. Le recenti piogge potrebbero aver contribuito ad aggravare le condizioni del terreno, già in passato interessato da fenomeni di instabilità. Al momento non si registrano feriti. L’amministrazione comunale segue l’evolversi della situazione in costante contatto con le forze operative e invita la popolazione a evitare l’area interessata e a seguire esclusivamente le comunicazioni ufficiali.

foto: Vito Partipilo