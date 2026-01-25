I LETTORI CI SCRIVONO/ RACCOLTA PANNOLINI, DISAGI E RITARDI: UTENTI COSTRETTI A SOLLECITARE OGNI VOLTA IL RITIRO ALLA TE.AM

Disservizi continui nella raccolta dei pannolini, nonostante il servizio sia stato regolarmente richiesto e riconosciuto come diritto. È quanto segnalano alcuni cittadini che, pur avendo due turni settimanali fissati — il mercoledì e il sabato — si trovano costretti, quasi sistematicamente, a contattare la società incaricata per sollecitare il ritiro. Secondo quanto riferito da un residenti di Villa Mosca, il problema principale riguarda la mancata presa in carico del servizio: i pannolini vengono esposti secondo le modalità previste, ma non vengono raccolti, rendendo necessario ogni volta un nuovo contatto con la “team” responsabile per ottenere l’intervento. Una situazione che provoca comprensibile disagio, soprattutto considerando la natura dei rifiuti in questione, che richiedono una gestione puntuale per motivi igienico-sanitari. I cittadini coinvolti parlano di un problema ormai ricorrente, che si ripresenta da tempo senza una soluzione definitiva. «Abbiamo due giorni di raccolta settimanale, ma puntualmente il servizio non viene effettuato. Sono costretto a chiamare ogni volta per far presente il problema», racconta un utente esasperato. Alla luce di queste segnalazioni, si chiede un intervento urgente da parte degli enti competenti e della società di gestione affinché venga garantita la regolarità del servizio e il rispetto degli impegni presi. Un servizio essenziale, soprattutto per le famiglie con bambini piccoli o persone non autosufficienti, che non può essere lasciato all’improvvisazione o alla necessità di continui solleciti. I cittadini auspicano controlli più rigorosi e un sistema di monitoraggio che assicuri il corretto svolgimento della raccolta, evitando ulteriori disagi e ripristinando la fiducia nel servizio pubblico.