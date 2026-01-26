DUE RAGAZZI ABRUZZESI PESTATI DA UN GRUPPO DI MARANZA DAVANTI AD UNA NOTA DISCOTECA MARCHIGIANA



Prima la discoteca e poi l’incubo per due ventiquattrenni abruzzesi, aggrediti e picchiati da un branco di maranza a Civitanova Marche. Tutto accade alle prime luci dell’alba, nei pressi di una Ford bianca sulla quale i due ragazzi stavano per salire dopo aver lasciato il locale “Donoma”. In base alle prime ricostruzioni, tutto sarebbe nato da un diverbio avvenuto in discoteca e proseguito all’esterno. Da una parte i due abruzzesi, dall’altra un gruppo di magrebini. Dalle parole si è passati rapidamente alla violenza. Un filmato, ora al vaglio dei carabinieri, mostra le fasi dell’aggressione: si sentono minacce, poi i primi colpi. Uno degli assalitori, vestito di scuro, colpisce il giovane fino a farlo cadere a terra. Mentre è seduto sull’asfalto, interviene un secondo uomo con cappuccio chiaro che lo colpisce ripetutamente alla schiena. Altri si aggiungono, dando vita a un pestaggio in netta superiorità numerica. La vittima perde conoscenza e rimane immobile sul marciapiede. Solo allora il gruppo si allontana. L’amico, ferito ma cosciente, chiama i soccorsi spiegando che il compagno è svenuto.



foto Cronache maceratesi