ROBIN HOOD: “ISOLA ECOLOGICA VILLA MOSCA DISTRUTTA IL 1 GENNAIO DA VANDALI IL SERVIZIO NON ANCORA RIPRISTINATO”

L’associazione Robin Hood raccoglie la lamentela degli abitanti delle aree interessate al conferimento presso la struttura denominata isola ecologica di villa Mosca, predisposta per il conferimento dei rifiuti, la distruzione avvenuta ad opera di vandali nella notte di capodanno.

La Team con un comunicato segnalò che sarebbe stato ripristinato nell’immediatezza il servizio di porta a porta e successivamente sarebbero stati predisposti cassonetti al servizio dei cittadini.

Dopo quasi un mese nulla è stato fatto per una soluzione seppur tampone.

L’Associazione richiede interventi immediati.