PARCHEGGIO ENEL, OLTRE AL DANNO, ORA ANCHE LA BEFFA

Alla già complessa situazione dei parcheggi nel centro storico si aggiunge un nuovo episodio che accresce la protesta dei residenti. Dopo la sottrazione di spazi destinati alla sosta, negli ultimi giorni è emerso un ulteriore disagio legato allo spostamento di un’autovettura abbandonata.

Secondo la segnalazione, nel parcheggio venuto meno era rimasta un’auto priva di bollo e assicurazione. Il veicolo, invece di essere rimosso, sarebbe stato spostato deliberatamente sul suolo pubblico, andando così a occupare un altro stallo destinato alla sosta.

«Oltre al danno e alla beffa, assistiamo a una vera e propria derisione nei nostri confronti», denunciano i residenti, che chiamano in causa Enel per l’accaduto. Lo spostamento dell’auto, sottolineano, determina una nuova perdita di parcheggi e crea anche un problema di sicurezza, trattandosi di un mezzo non in regola e presumibilmente inutilizzato.

I cittadini chiedono ora un intervento immediato delle autorità competenti per la rimozione del veicolo e per il ripristino degli spazi sottratti, oltre a una gestione più attenta delle aree interessate dai lavori.

La vicenda si inserisce in un contesto già segnato da forti criticità sulla sosta nel centro storico, rilanciate nei giorni scorsi da diversi residenti, che invocano regole chiare, controlli costanti e soluzioni strutturali per tutelare chi vive quotidianamente nel cuore della città.

Lettera Firmata