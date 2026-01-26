OPERAIO TERAMANO CADE DA UN CESTELLO A OSIMO: È GRAVE

Grave incidente sul lavoro questa mattina al Cargopier di Osimo, in provincia di Ancona, dove un operaio di 61 anni, originario di Giulianova, è precipitato da un cestello sul quale stava effettuando un intervento. L’infortunio è avvenuto intorno alle 9.30. L’uomo, dipendente di una ditta che si occupa di illuminazione, si trovava a diversi metri di altezza quando il camion su cui era posizionato il cestello è stato urtato da un altro mezzo in transito. L’impatto ha fatto perdere l’equilibrio alla piattaforma e l’operaio è caduto nel vuoto, finendo sopra un’auto parcheggiata. Immediata la richiesta di soccorso. I sanitari del 118 hanno prestato le prime cure sul posto e, valutate le condizioni dell’uomo, ne hanno disposto il trasferimento in codice rosso all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona. Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche una Volante della Polizia di Osimo, che ha avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare il rispetto delle norme di sicurezza.